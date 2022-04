Direct commenté - Tour du Pays basque 3e étape : quatre coureurs partent à l'avant

La 3ème étape du Tour du Pays basque propose ce mercredi 181,7 km entre Laudio et Amurrio. Suivez la course en direct commenté dès 13H00.

Après les victoires de Primoz Roglic dans le chrono d’ouverture et de Julian Alaphilippe, au sprint, sur la deuxième étape, le Tour du Pays basque rentre ce mercredi dans son troisième jour de course. Au menu, un peu plus de 180 km et quelques bosses. Cette étape n’est pas la plus compliquée de l’épreuve (pour cela, il faudra attendre le final samedi et la traditionnelle arrivée au sommet à Arrate) mais le peloton n’aura quasiment aucun mètre de plat.

Primoz Roglic (SLO, Jumbo-Visma) occupe actuellement la tête du classement général, avec 5 secondes d’avance sur Remco Evenepoel (BEL, Quick Step-Alpha Vinyl).