Tour de Suisse : Ayuso dompte Evenepoel sur le dernier chrono, Skjelmose remporte le général

Juan Ayuso a remporté la dernière étape du Tour de Suisse en dominant le chrono de 25.7km entre St Gallen et Abtwil. L’Espagnol a devancé Remco Evenepoel de 8 secondes et Mattias Skjelmose de 9 secondes. Wout van Aert a lui bouclé le contre-la-montre à la 5e place, à 28 secondes du vainqueur. Skjelmose s’est arraché et remporte le classement général.