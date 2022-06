Direct commenté - Tour de Suisse : une 5ème étape en montagnes russes dans le final

La 5ème étape du Tour de Suisse propose 190,1 km ce jeudi entre Ambri et Novazzano. Les 80 derniers kilomètres s’annoncent musclés avec un parcours qui ne cesse de monter et descendre.

Si les sprinteurs étaient encore à la fête hier avec le succès de Daryl Impey, ils seront bien moins en vue ce jeudi à l’occasion de la 5ème étape de ce Tour de Suisse. Le parcours du jour se découpe en deux parties. Une première où le peloton descendra majoritairement et ensuite une seconde bien plus casse-pattes ! C’est bien simple, dans les 80 derniers kilomètres, les coureurs aborderont un circuit local et ne feront que monter et descendre. Sans nul doute la première grosse explication entre les candidats à la victoire finale, on sera donc très attentif à la prestation de Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl).

Au départ de cette 5ème étape, Stephen Williams (GBR, Bahrain-Victorious) est toujours le leader du général mais le maillot pourrait changer d’épaules tout à l’heure.