Direct commenté - Tour de Suisse : une 1e étape qui rentre directement dans le vif du sujet pour Evenepoel, 7 hommes devant

Le Tour de Suisse débute ce dimanche et est à suivre en direct commenté sur RTBF.be/sport dès 13h. Exit le Prologue, la course commencera cette année par une étape classique, avec un circuit faisant déjà la part belle aux ascensions. Au programme : une boucle à couvrir à 4 reprises avec au total plus de 2000m de dénivelé positif entre Küsnacht et Küsnacht sur 177,6 km.

Il faudra donc être d'entrée attentif pour Remco Evenepoel, qui se présente sur la course suisse après sa victoire au Tour de Norvège. Face au Belge, une partie des prétendants au Tour de France, qui peaufinent leur condition à quelques semaines du départ de la Grande boucle. Les équipes Ineos et Bora seront là avec leur ossature du Tour de France.