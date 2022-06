Direct commenté - Tour de Suisse : les 11 hommes de tête entament la dernière ascension avec une belle avance

Aleksandr Vlasov a frappé fort sur la cinquième étape en s’imposant et en s’emparant par la même occasion du maillot jaune, mais le leader de la formation Bora hansgrohe, positif au Covid-19, ne sera pas au départ ce vendredi... pas plus que les équipes UAE Team Emirates, Alpecin-Fenix et Bahrain Victorious, ainsi que de nombreux autres coureurs ! Malgré la cascade d'abandons, l'organisation a décidé de poursuivre l'épreuve. La situation sera réévaluée samedi.

On rentre dans la dernière partie de cette 85e édition du Tour de Suisse avec une sixième étape qui s’annonce corsée en haute montagne. Un parcours de 177,5 kilomètres entre Locarno et l’arrivée au sommet du Moosalp (18 km à 8%) attend le peloton.

Outre la montée finale vers le Moosalp, les coureurs vont également se farcir une autre ascension classée hors catégorie plus tôt dans la journée avec le col du Nufenen (21,6 km à 5%), le col routier le plus haut de Suisse. Avec un total de 4208 mètres de dénivelé, cette étape est largement favorable aux grimpeurs qui devraient en profiter pour tirer leur épingle du jeu.