Tour de Suisse : un Küng sans pitié frustre Evenepoel et van Aert et empoche le chrono de la 1e étape

Un Suisse pour frustrer… deux Belges ! Voici le grossier résumé qu’on pourrait faire de la première étape du Tour de Suisse, un chrono plat de 12,7 kilomètres.

Sur ses terres, Stefan Küng, grandissime favori, a largement tenu son rang pour s’imposer au nez et à la barbe de nos deux compatriotes, Remco Evenepoel et Wout van Aert. Le premier a pris la 2e place, à 5 secondes de Küng, le second s’est installé sur la 3e place du podium, à 11 secondes du vainqueur.

Deux Belges sur le podium, donc, mais sans doute un petit goût de trop peu pour eux, habitués à rafler les lauriers quasiment systématiquement. Ce ne sera donc pas pour cette fois.

Ce chrono, on l' annonçait ouvert, indécis et il n'a pas déçu. Pendant longtemps, c’est même Matteo Sobrero qui a été leader provisoire. L’Italien, champion d’Italie de l’exercice en 2021, a vu ses adversaires défiler sans que personne ne soit capable de battre son temps de référence.

C’est finalement la fusée d’Ineos Magnus Sheffield qui a mis tous les outsiders d’accord, poussant Sobrero de son trône pour… 8 secondes. Un à un, les favoris sont ensuite entrés en piste. Dans un bal d’hommes forts, ils ont défilé, avalant les kilomètres à une vitesse frénétique.

Et si Stefan Bissegger, l’un des favoris à la victoire, a déçu, les autres se sont livrés une âpre bataille. Bataille finalement remportée par Küng, le plus solide de tous les gros poissons ce dimanche après-midi.