Tour de Suisse : Remco Evenepoel vainqueur en solo sur une 7e étape semi-neutralisée, van Aert 2e

La côte d’Otteneberg (2,6 km à 7,9%) a vu les premiers coureurs attaquer. Attentif, Wout van Aert a embrayé le pas après la première offensive de l’Allemand Jonas Rutch. Son équipier Mick Van Dijke et l’équipe Ineos ont ensuite haussé le rythme et isolé un groupe d’une quinzaine de coureurs parmi lesquels Remco Evenepoel.

Dans le faux plat descendant suivant, le champion du monde a surpris ses adversaires avec un démarrage tranchant et s’est lancé dans un numéro en solitaire de 17 kilomètres. Intouchable dans son exercice favori, il a résisté avec brio et panache au groupe de poursuivant pour franchir la ligne en décontraction et dédier son succès au malheureux Gino Mäder.

Evenepoel signe ainsi sa 44e victoire professionnelle, la 6e de sa saison et la première depuis son abandon au Giro.

Dimanche, la dernière étape du Tour de Suisse présentera un contre-la-montre de 25,7 km entre St-Gallen et Abtwil. Un exercice chronométré qui s’annonce décisif pour former le classement final.

A la veille de l’arrivée, Mattias Skelmose Jensen compte une avance de 8 secondes sur Felix Gall, de 18 secondes sur Juan Ayuso et de 46 sur Remco Evenepoel, ce dernier étant encore pleinement en course pour le succès final.