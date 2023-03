Direct commenté - Tour de Catalogne : un bon coup pour les baroudeurs ou un sprint ?

Après la victoire de Remco Evenepoel sur la troisième étape, le Tour de Catalogne retrouve des routes un peu plus plates ce jeudi. Le peloton gravira à nouveau La Molina, montée finale de la troisième étape, le Collet de Sant Agustí et le Coll de Lligabosses, dernière ascension de la journée dont le sommet est situé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Les coureurs qui jouent le classement général devraient donc connaître une étape plus calme et les sprinteurs pourraient avoir un coup à jouer, à moins que les baroudeurs n'en profitent et que l'échappée se joue la victoire.

Au classement général, Remco Evenepoel est deuxième, mais dans le même temps que le leader Primoz Roglic et peut donc encore espérer remporter ce Tour de Catalogne.