Tour de Catalogne : Evenepoel remporte la dernière étape, Roglic gagne le général

Remco Evenepoel aura tenté le tout pour le tout sur la dernière étape du Tour de Catalogne mais malgré sa victoire, le Belge n’a pas réussi à empêcher Primoz Roglic de remporter le classement général en terminant deuxième de cette 7e étape.

La dernière étape de ce Tour de Catalogne se dessine autour de Barcelone avec six attentions de la montée de Montjuic et il reste donc une chance à Remco Evenepoel pour tenter de remporter le classement général.

Six coureurs prennent les devants dont Richard Carapaz et Guillaume Martin et sont rejoints plus tard par trois autres coureurs pour former une échappée de neuf coureurs.

A un point moins de 30km, le groupe est repris par un peloton emmené par les Soudal-Quick Step.

Une accélération qui prépare une attaque d’Evenepoel. Celle-ci intervient dans la troisième des six ascensions du Montjuic et seul Roglic parvient à sauter dans sa roue. Marc Soler revient dans la descente et c’est un trio qui se dessine à l’avant de la course.

Remco Evenepoel prend la majorité des relais puisque Roglic se contente de suivre et Soler s’accroche également.

L’Espagnol doit d’ailleurs laisser filer les deux premiers du classement général à 13km de l’arrivée. Le Slovène se met alors à collaborer avec le Belge à l’entame du dernier tour de circuit.

Les deux hommes arrivent ensemble dans la dernière ligne droite et Evenepoel lance le sprint. Roglic se contente de rester dans la roue pour remporter le classement général alors que Remco Evenepoel s’adjuge la dernière étape.