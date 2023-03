Direct commenté - Tour de Catalogne, étape 1 : le peloton fond sur les échappés

Le Tour de Catalogne s’élance ce lundi de Saint Feliu de Guixols pour se terminer dimanche à Barcelone. La course à étapes espagnole sera théâtre du premier (et normalement dernier) affrontement entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic avant le Giro.

Souvent promis à un coureur de grand tour, le tracé espagnol sera une nouvelle fois vallonné. La première étape ne déroge pas à la règle avec plusieurs côtes le long de la Costa Brava. Si les coureurs rapides venaient à s’accrocher jusqu’à la dernière ligne droite, ils devront encore parvenir à imposer leur puissance aux puncheurs dans des derniers hectomètres en pente. À noter que le gratin du sprint mondial ne fera pas le déplacement en Catalogne. Tout profit sur cette première étape pour un Ethan Hayter qui passe relativement bien les bosses ?