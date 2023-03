Direct commenté Tirreno-Adriatico : un sprint et le sacre de Roglic attendus à San Benedetto

Tirreno-Adriatico se referme ce dimanche avec une septième étape promise aux sprinters à San Benedetto del Tronto. Ce dernier jour de course devrait aussi permettre à Primoz Roglic de remporter la course des deux mers pour la deuxième fois de sa carrière.



Discret en début d'épreuve pour son retour à la compétition, le Slovène a attendu son heure. Le moment venu, il a pris les choses en main et a dominé la concurrence. Trois victoires en trois jours et un maillot bleu qui lui tend les bras.



Il devrait remporter la 69e victoire et la 17e course par étapes de sa carrière. Il devrait brandir le trident du vainqueur de Tirreno pour la deuxième fois après son succès de 2019.