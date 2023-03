Direct commenté, Tirreno-Adriatico : Davide Bais encore à l'attaque, van Aert veut se tester dans un final casse-patte

La quatrième étape de Tirreno-Adriatico relie Greccio et Tortoreto sur 218 kilomètres, la plus longue de l’édition 2023 de la course des deux mers.



Après 160 kilomètres "d’échauffement", le peloton va s’attaquer à un circuit final autour de Tortoreto. Cette boucle et la côte du même nom seront empruntées à quatre reprises. L’arrivée sera jugée au sommet de cette ascension piégeuse.



Un terrain de jeu idéal pour Wout van Aert ?



La première rampe d’un peu moins d’un kilomètre est terrible. Le pourcentage moyen approche les 10% mais la route se cabre à 19% par endroits. Après un petit replat, il reste encore deux bornes à plus de 6% pour rallier la ligne. De quoi bien user les jambes.



Wout van Aert, discret depuis le départ, a pointé cette étape pour se tester. Et le profil peut lui convenir. Cette étape devrait aussi établir une première hiérarchie parmi les candidats au classement général. Filippo Ganna pourra-t-il conserver son maillot de leader ? C'est une des questions du jour.