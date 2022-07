Direct commenté : Supercoupe d’Allemagne : Mané ouvre son compteur pour le Bayern, 2-0

Un premier trophée est en jeu en Allemagne ce samedi soir. Le Bayern, vainqueur de la Bundesliga (pour la dixième fois consécutive), affronte Leipzig, vainqueur de la Coupe d’Allemagne, en finale de la Supercoupe. Cette rencontre, qui se déroule au Red Bull Arena, est à suivre en direct commenté dès 20h30.

À l’occasion de cette finale, Sadio Mané, arrivé en provenance de Liverpool cet été, devrait effectuer ses grands débuts avec les Bavarois. Le Sénégalais aura la lourde de tâche de faire oublier le départ de Robert Lewandowski, parti du côté du Barça.

Du côté de Leipzig, le très sollicité Christopher Nkunku est resté pour le plus grand bonheur de ses supporters. Le Français, auteur d’une saison 2021-2022 incroyable (32 buts et 20 assists toutes compétitions confondues), sera à nouveau le fer de lance de cette équipe et devra sortir une grosse prestation pour venir à bout de la machine munichoise, tenante du titre.