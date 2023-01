Un Standard appliqué dompte Malines et revient provisoirement à un point du Top 4

À la reprise, c’est à nouveau le Standard qui se montrait le plus menaçant. Mais à la 68e minute de jeu, Rob Schoofs faisait trembler Sclessin, d’une superbe frappe enroulée qui trouvait l’équerre du but d’Arnaud Bodart. Le deuxième acte était très haché, et c’est un changement de Ronny Deila qui allait sceller l’issue du match. Lancé en profondeur, Noah Ohio trompait Gaëtan Coucke d’une frappe puissante du gauche au premier poteau. 2-0, score final. Le Standard, sixième (34 points), recolle à un point de Bruges, quatrième, et relègue provisoirement à quatre points ses poursuivants.