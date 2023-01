Direct commenté – Standard – Malines : début de match animé mais score de parité (0-0)

Trois jours seulement après son partage contre Seraing, le Standard retrouve (déjà) le chemin des pelouses. Ce mardi soir, les Rouches accueillent en effet Malines pour le compte de la 21e journée de Pro League. L'objectif est simple, retrouver le chemin de la victoire pour ne pas laisser la concurrence revenir dans la course au Top 8.

Seul hic, les Liégeois ne parviennent décidément plus à gagner depuis quelques temps. Parce que si les hommes de Ronny Deila restent sur trois matches sans défaite, ils n'ont plus empoché les trois points en championnat depuis fin octobre et une victoire contre Zulte-Waregem.

Pour ce match, le coach du Standard Ronny Deila a notamment choisi de titulariser Jacob Barrett Laursen et Cihan Canak. Steven Defour effectue lui un seul changement avec la présence dans le onze de Jannes Van Hecke au détriment de Yonas Malede.