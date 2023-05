Direct commenté, Séville – Real Madrid, 1-2 : Acuna voit rouge

D’ores et déjà qualifié pour la Ligue des Champions, le Real Madrid ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison en Liga. Battus depuis longtemps dans la course au titre par Barcelone, les Madrilènes ont même vu leurs voisins de l’Atlético repasser devant également. En face, Séville joue en revanche plus gros en cette fin de saison.

S’ils disputeront la finale de l’Europa League face à l’AS Rome le 31 mai, les Sévillans ne sont pour l’instant pas assurés d’être Européens la saison prochaine. Ils seraient donc bien inspirés de prendre les points nécessaires pour accrocher la 7e place du championnat, synonyme d’accession aux qualifications de Conference League. À moins que Rakitic et consorts ne misent tout sur la victoire en Europa League et un accès direct à sa grande sœur, la Ligue des Champions.

Malgré les nombreux absents côté merengue, Eden Hazard est encore sur le banc.