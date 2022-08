Le Milan AC s’est imposé à domicile face à Bologne ce samedi (2-0) grâce à un but de Leao, bien trouvé par De Ketelaere et un magnifique but d’Olivier Giroud. Grâce à cette victoire, les Rossoneri prennent la tête de la Serie A.

De Ketelaere est titularisé pour la première fois depuis son arrivée en Italie et il s’illustre directement. Le Diable Rouge récupère le ballon au milieu de terrain et le remonte ensuite jusqu’au rectangle adversaire avant de trouver Leao sur le côté gauche. Le Portugais frappe au premier poteau et ouvre la marque, offrant à De Ketelaere son premier assist pour sa première titularisation (21e).

Si les Milanais ont largement dominé la première période, Bologne est plus dangereux en début de seconde période, notamment avec un Arnautovic très présent. Côté milanais, le plus actif est Charles De Ketelaere, qui est dans tous les bons coups et qui mène la vie dure à la défense de Bologne.

Mais Bologne se tire une balle dans le pied en perdant le ballon devant son rectangle. Leao récupère et centre vers Giroud qui dévie le ballon du bout du pied sur une volée et donne deux buts d’avance au Rossoneri (58e).

Avec cet avantage plus confortable, Pioli fait sortir De Ketelaere, qui aura disputé 60 minutes de très bonne facture.

Bologne n’abdique pas et passe près du 2-1 sur une frappe lointaine de Sansone mais son tir heurte le montant de Mike Maignan (68e).

Mais les hommes de Mihajlovic ne parviennent pas suffisamment à inquiéter Maignan et l’AC Milan s’impose 2-0 grâce aux buts de Leao et Giroud. Les Rossoneri sont en tête de la Serie A avec 7 unités, tout comme la Lazio, le Torino et la Roma.