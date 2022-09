Le Club Bruges confirme sa bonne forme avec une victoire à Seraing

Tout roule pour le Club Bruges! Quatre jours après avoir magnifiquement pris le dessus sur le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, les Blauw en Zwart ont ramené trois points importants de leur déplacement à Seraing ce samedi, à l'occasion de la 8e journée de Pro League. Cyle Larin et Hans Vanaken, qui a récemment prolongé au Club, ont inscrit les deux buts de la rencontre (0-2). Roman Yaremchuk, transfert entrant le plus cher du championnat, a lui été titularisé pour la première fois depuis son retour en Belgique. Une première réussie puisque l'Ukrainien a délivré deux passes décisives. Grâce à ce succès, les Brugeois consolident leur 2e place et reviennent à 2 points de l'Antwerp, qui se déplace au Cercle dimanche.