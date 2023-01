Direct commenté : Seraing - Anderlecht, les Mauves veulent sortir de la crise (0-0)

Ce dimanche, Anderlecht se déplace sur la pelouse de la lanterne rouge de notre championnat, le RFC Seraing. Un Sporting malade et englué dans la crise. Les Mauves ne pointent qu’à cinq petits points de la zone de relégation et n’ont engrangé que trois victoires lors de leurs douze derniers matches.

Les Bruxellois feront face à une formation sérésienne qui ne respire pas non plus la grande forme. Seraing battu par Courtrai en semaine reste bien installé à la dernière place du championnat.



Suivez le duel entre Seraing et Anderlecht en direct commenté dès 16h ce dimanche mais également en radio.