Ronny Deila face à la presse : "Les valeurs du Standard sont dans mon ADN"

Ronny Deila semble très heureux à l'idée de rejoindre le Standard "Je suis très fier d'être en Europe et ici en Belgique. Pour moi c'est une top ligue. Et j'arrive dans un des plus grands clubs. Peut-être le plus grand. Je suis aussi ici parce que cela représente un défi et je pense que ce sera un succès. C'est un très grand club. Dans une ville très chaleureuse, avec des fans passionnés. Beaucoup des valeurs de ce club sont dans mon ADN."

D'un point de vue personnel, le coach considère qu'il grimpe un échelon dans sa carrière: "J'ai senti qu'il était temps pour moi de relever un nouveau défi. C'est un pas en avant pour moi. Un club avec plus de passion et plus de pression. Notre objectif doit être de se qualifier pour la Coupe d'Europe et de gagner quelque chose avec ce club."

Deil insiste, il y aura du changement mais pas question de faire table rase du passé. "Il ne s'agit pas d'une révolution mais d'une évolution. On veut mettre en place un système de jeu offensif dans lequel chaque joueur saurait exactement quoi faire. La saison dernière il y a eu beaucoup de changements et c'était difficile d'évoluer de cette façon. Mais on s'appuie sur des fondements solides du Standard. On doit créer une culture où on doit parvenir à tirer le meilleur de chacun d'entre nous. Il ne s'agira pas seulement de recrutement mais aussi de s'assurer que chaque personne dans le club puisse se sentir bien. Je veux voir des sourires sur le terrain, on a tellement de chances de faire ce que l'on fait."