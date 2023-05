Direct commenté - Real Sociedad-Real Madrid : 0-0, Eden Hazard sur le banc

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad à l’occasion de la 33e journée de Liga. Cette rencontre est à suivre en direct commenté dès 22 heures ce mardi.

Le Real Madrid n’a pas le droit à l’erreur. À six journées de la fin du championnat d'Espagne, les Merengue, qui ont déjà fait une croix sur le titre, ne se concentrent plus que sur la deuxième place. Une 2e place qu’espère également accrocher… l’Atlético Madrid de Yannick Carrasco et Axel Witsel.

Pour conserver sa place de dauphin du FC Barcelone, le Real va devoir se défaire de la Real Sociedad. Une mission qui s’annonce très compliquée pour les Madrilènes. En effet, la Sociedad, quatrième, réalise une superbe saison en Espagne et ne compte que 10 points de retard sur son adversaire du jour.