Direct commenté : Real Madrid - Valence, le danger se rapproche pour les Merengues (0-0)

Le Real Madrid et Valence se disputent le premier ticket pour la finale de la Supercoupe d’Espagne, qui se dispute en Arabie saoudite. Une rencontre à suivre en direct commenté dès 20h.



Les Madrilènes, tenants du titre, doivent rebondir après leur défaite surprise contre Villarreal. Battu par Cadix et 11e en Liga, Valence n’est pas non plus au mieux.



Aurélien Tchouaméni et David Alaba ne figurent dans le groupe des 23 joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour disputer cette compétition. Ils sont tous les deux blessés. Thibaut Courtois et Eden Hazard, qui a aligné un onzième match de Liga sans jouer, sont bien du voyage.



Le gagnant de cet affrontement sera opposé au vainqueur de l’autre demi-finale qui oppose le Betis et Barcelone. La finale est programmée dimanche.