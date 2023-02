Direct commenté - Real Madrid - Valence : 0-0, le VAR annule le but de Rüdiger

Le Real Madrid, qui a enchaîné huit matches en janvier, poursuit sur sa lancée démentielle avec une rencontre face à Valence ce jeudi soir, dans le cadre d'un match en retard de la 17e journée de Liga.

Thibaut Courtois est titulaire alors qu'Eden Hazard est sur le banc.

Le Real Madrid pointe à huit longueurs du FC Barcelone, autoritaire leader de la Liga après ses quatre victoires consécutives, et se rapprochera donc à cinq points des Catalans en cas de victoire face à Valence, à la peine cette saison (14e, un point d'avance seulement sur le premier descendant).

Finaliste de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite en janvier et vainqueur de la Supercoupe d'Europe en août dernier, le Real Madrid est encore engagé sur tous les tableaux cette saison : le championnat, la Coupe du Roi, la Coupe du monde des clubs et la Champions League.

Dimanche, les Madrilènes se rendront à Majorque, avant de prendre la direction du Maroc où ils disputeront la demi-finale de la Coupe du monde des clubs mercredi prochain.

"On ne va pas choisir nos matches, parce que dans ce club, ce n'est pas possible de choisir ses matches. Mais on va doser les joueurs. C'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que le calendrier qui nous attend est... incroyable", a pesté Carlo Ancelotti en conférence de presse mercredi. Eden Hazard en profitera-t-il pour accumuler du temps de jeu en montant en cours de match.