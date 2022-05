Direct commenté - Real Madrid - Levante : 4-0, les Champions d'Espagne déroulent, Karim Benzema égale Raul

Le Real Madrid, déjà champion d’Espagne, accueille Levante ce jeudi soir à l’occasion de la 36e journée de la Liga. Battus dimanche lors du derby madrilène face à l’Atlético (1-0, but de Yannick Carrasco sur penalty), n'ont laissé aucune chance à l'actuelle lanterne rouge du championnat espagnol.

Sur le banc face à l’Atlético, Thibaut Courtois retrouve une place de titulaire dans les buts. De son côté, Eden Hazard a repris l’entraînement collectif lundi, mais la rencontre face à Levante arrive trop tôt pour le Belge.

Karim Benzema a égalé la légende Raul comme deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 323 réalisations grâce à un but de la tête marqué à la 19e minute. L'avant-centre français a coupé de la tête un centre de Vinicius venu du côté gauche, et a creusé l'écart pour le Real, qui menait déjà 1-0 après l'ouverture du score de son compatriote Ferland Mendy six minutes plus tôt (13').

L'international français, arrivé à Madrid en 2009, est toutefois encore loin du meilleur marqueur de l'histoire de la Maison blanche, l'inatteignable Cristiano Ronaldo (451 buts), désormais à Manchester United.

Cette saison, Karim Benzema cumule 44 buts et 14 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, loin devant les 18 buts de Vinicius et les 12 de Marco Asensio, les deux autres meilleurs buteurs du Real cette saison derrière lui.

Le meilleur buteur et meilleur passeur actuel de la Liga (27 buts et 11 passes décisives en 31 matches) est en course pour glaner son premier trophée de Pichichi en Espagne, après celui remporté en 2007-2008 en Ligue 1 avec Lyon (avec vingt buts en L1 et 31 toutes compétitions confondues cette saison-là).

Son meilleur total en Liga datait auparavant de la saison 2015-2016, lors de laquelle le Français avait atteint la barre des 24 buts. Mais Karim Benzema est surtout immense favori pour remporter le premier Ballon d'Or de sa carrière à la rentrée.