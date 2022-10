Direct commenté : Real Madrid - FC Séville, le Real pousse pour doubler la mise (1-0)

Le Real Madrid reçoit le FC Séville dans le cadre de la onzième journée de Liga. Cette rencontre est à suivre en direct commenté dès 21h.



Bonne surprise de la dernière Liga (4e), Séville éprouve plus de difficultés cette saison et ne pointe qu’en douzième position. Las Palanganas sont déjà relégués à 18 unités d’un Real, solide leader. L’ambiance sera bonne à Santiago Bernabeu après le Ballon d’or de Karim Benzema et le prix Lev Yachine de Thibaut Courtois. Même si le capitaine madrilène ne jouera pas ce soir en raison d'une fatigue musculaire au quadriceps de la cuisse gauche, il sera malgré tout célébré pour sa prestigieuse récompense!



Le gardien numéro 1 des Diables rouges fait d'ailleurs son retour dans l’équipe. Eden Hazard est disponible, recevra-t-il du temps de jeu, c’est plus incertain. Il n’a plus joué en championnat depuis le 11 septembre. Côté sévillan, Adnan Januzaj peine à faire sa place. Il a pour l’instant dû se contenter de 49 minutes en Ligue des Champions.

Pour ce match, Carlo Ancelotti aligne du grand classique. Seul Karim Benzema, victime d’une fatigue musculaire à la cuisse gauche, manque à l’appel. Du côté de Séville, Adnan Januzaj commence à nouveau sur le banc.