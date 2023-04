Chelsea commence plutôt bien cette rencontre avec une belle frappe de Joao Félix dès la deuxième minute, Thibaut Courtois est déjà mis à contribution dans cette rencontre. Ça passe un peu trop facilement du côté de l’attaque des Blues en ce début de match.

Les Blues sont à la construction du jeu, le Real subit un peu de façon désorganisée et ne semble pas encore totalement à son affaire.

Après dix petites minutes de jeu, la première tentative de Madrid est signée Benzema qui frappe mais Kepa ferme bien l’angle et capte le ballon sans sourciller.

Tout doucement le Real entre dans la rencontre, presse plus haut et la rencontre s’équilibre logiquement, jusqu’à ce qu’elle bascule même en faveur

Et comme souvent ces derniers temps, quand le Real accélère, le Real marque. Carvajal envoie une passe lumineuse au-dessus de la défense, Vinicius frappe, Kepa effleure le ballon pour dévier sa trajectoire mais Benzema est là et pousse la balle au fond des cages, 1-0. Il s’agit de son nonantième but en Ligue des Champions. Il est le premier joueur à atteindre ce cap après Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski. Parlant.

Dans la foulée, Thibaut Courtois réalise un superbe arrêt ô combien précieux moins d’une minute après le but d’ouverture ! Il célèbre son arrêt comme un but, et c’est bien normal !

Thiago Silva à même la ligne sur une frappe de Vinicius, Kepa face à Rodrygo ou encore Modric, la défense et le gardien londoniens ont du boulot pour tenter d’éviter le but du break

Reece James réalise une belle action individuelle, bien servi par Fernandez, mais Courtois capte la frappe sans souci. Les Blues ne sont plus assez dangereux.

Il y a du rythme dans cette rencontre plaisante ! Après dix premières minutes dominées par Chelsea alors que le milieu de terrain madrilène manquait cruellement de consistance, ce sont bien les Merengue qui ont obtenu les plus belles occasions et sont parvenus à en concrétiser une. Le score à la pause est plutôt logique.