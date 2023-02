Direct commenté, Ostende - Anderlecht : 0-2, Anders Dreyer assure la victoire bruxelloise

Après une victoire contre Seraing et un nul à domicile face à l’Antwerp, Anderlecht tentera d’arracher les trois points lors de son déplacement à Ostende.

Mais si les Mauves ne respirent pas la confiance cette saison, ils seront tout de même favoris face à des Côtiers avant-derniers du championnat et actuellement relégables.

Suivez la rencontre en direct audio

Onzièmes et à cinq points du Cercle Bruges, huitième, les troupes de Brian Riemer auront à cœur de montrer une meilleure image et notamment dans le secteur offensif puisque le Sporting n’a pas cadré la moindre frappe face au Matricule 1. Tandis que côté ostendais, on court après une première victoire en championnat depuis le… 6 novembre.

Au match aller, les Bruxellois l’avaient emporté deux buts à rien.