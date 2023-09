Direct commenté Nottingham Forest – Burnley : 1-1, un but annulé pour les hommes de Kompany

Trois matches et trois défaites. Le retour en Premier League de Burnley n’est pas des plus enthousiasmants. A la barre des Clarets depuis la triomphale saison de l’an dernier en Championship, Vincent Kompany se gratte désespérément le crâne en quête de solutions. Après la trêve internationale, il espère avoir trouvé la quadrature du cercle. Il sera fixé ce lundi à l’occasion du déplacement de Burnley à Nottingham Forest. Une rencontre à suivre en direct commenté en notre compagnie à partir de 20h45.

Plus mauvaise défense de l’élite (11 buts encaissés en 3 matches), Burnley se frottera à un Nottingham Forest qui a montré de belles choses en ce début de Premier League. La bande d’Orel Mangala a obtenu deux victoires en quatre matches et s’est inclinée de justesse face à deux cadors comme Manchester City (3-2) et Arsenal (2-1).