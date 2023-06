Au bout des prolongations, la Croatie s'impose aux Pays-Bas et rejoint la finale de la Ligue des nations

Incroyable Croatie ! Troisièmes de la dernière Coupe du monde, les hommes de Zlatko Dalić se sont imposés sur la pelouse des Pays-Bas en demi-finale de la Ligue des nations au bout des prolongations (2-4) et attendent désormais l’Italie ou l’Espagne en finale.

Après les phases de poules terminées cet automne, la Ligue des nations était de retour avec le Final Four disputé aux Pays-Bas. Avant la seconde demi-finale entre l’Espagne et l’Italie, ce sont les Néerlandais et les Croates qui se sont retrouvés à Rotterdam.

Alléchante sur papier, l’affiche n’a pas vraiment su capter l’attention des spectateurs en début de match. Durant la première demi-heure, aucune des deux équipes ne s’est créé une véritable occasion, le jeu était stérile, haché et fermé. La lumière est finalement arrivée des pieds des Néerlandais qui ont su ouvrir le score grâce à Donyell Malen après une belle action collective (34e). Ce but était même le seul tir cadré de la première mi-temps, signe d’une rencontre peu emballante.

Dès le retour des vestiaires, l’équipe au damier est revenue avec de meilleures intentions, comme l’a attesté l’occasion de Andrej Kramaric dont la frappe enroulée a fini à côté (49e). Dans la foulée, Cody Gakpo a été coupable d’une faute sur Luka Modric, l’arbitre n’a pas eu d’autres choix que de désigner le point de penalty. Un penalty que Kramaric a parfaitement transformé pour remettre les deux équipes à égalité (55e).

Plus amorphes, les Néerlandais ont réagi par l’entremise de Gakpo mais sa frappe était trop écrasée (69e). Quelques minutes plus tard, les Croates ont pris à froid tout un stade en passant devant au score grâce à un but de Mario Pasalic sur un centre de Luka Ivanusec (73e).

Alors que la Croatie semblait bien tenir, tout s’est emballé dans le temps additionnel. Gakpo a d’abord raté une belle possibilité (90e+1) avant que Noa Lang, monté au jeu quelques minutes plus tôt, ait réussi à envoyer le ballon dans le plafond du but croate, profitant d’une phase un peu confuse (90e+6). Les deux équipes étaient alors envoyées en prolongations.

Dans un faux rythme entre deux équipes qui ne voulaient pas trop se découvrir, Bruno Petkovic a décoché une frappe lointaine magnifique qui a fini au fond, redonnant l’avantage aux visiteurs (98e). Dans la foulée Frenkie de Jong n’est pas passé loin d’un but contre son camp qui aurait enterré les espoirs de tout un stade (101e).

En seconde période, les Néerlandais ont eu une énorme double occasion via Steven Bergwijn qui a buté sur Dominik Livakovic et Lang qui n’a pas su conclure ensuite (110e). Quelques minutes plus tard, la Croatie aurait dû tuer le match mais a manqué de tranchant. Au bout d’une belle action collective, Pasalic efface le gardien adverse avant de frapper sur la barre (114e).

Ce n’était finalement que partie remise pour la Croatie qui a profité d’un nouveau penalty pour valider son ticket en finale de la Ligue des nations. Touché par Tyrell Malacia, Petkovic s’est écroulé dans la surface. Sans trembler, Modric a ensuite transformé un penalty qui ne souffrait d’aucune contestation (117e). Dans le temps additionnel, Petkovic pensait s'offrir un doublé mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu.

Après une deuxième et une troisième place en Coupe du monde, la Croatie pourrait gagner son premier titre international. La formation au damier affrontera dimanche l’Italie ou l’Espagne qui disputeront la seconde demi-finale ce jeudi soir.