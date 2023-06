Direct commenté, Nations League, Pays-Bas-Croatie : 2-3, Pasalic touche la barre, rien n'est fait

On l’avait presque oubliée mais la Nations League 2022-2023 n’a pas encore livré ses derniers enseignements ! Alors que les Diables Rouges s’apprêtent à affronter l’Autriche et l’Estonie dans le cadre des qualifications pour le prochain Euro, les Pays-Bas et la Croatie se retrouvent, eux, pour la première demi-finale de la Nations League.

D’un côté, les Pays-Bas qui ont survolé leur groupe qui comportait… la Belgique, la Pologne et le pays de Galles. Imprenables, les Oranje ont signé un impressionnant 16 sur 18, s’offrant les Diables Rouges à deux reprises (1-4 puis 1-0).

Face à eux, ces éternels Croates qui, malgré le poids des âges qui s’abat sur leurs leaders, parviennent encore à surprendre un peu tout le monde. Demi-finaliste au Mondial, la sélection aux damiers s’est extirpée d’un solide groupe comportant le Danemark, la France et l’Autriche.

Alors, qui va l’emporter pour affronter l’Italie ou l’Espagne en finale ? La réponse, en direct commenté, dès 20h45 ci-dessous.