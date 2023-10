Direct commenté Naples – Real Madrid : 2-2, les Napolitains égalisent sur penalty et mettent le pied sur le ballon

D’un côté, Naples, qui a décroché son troisième titre de Champion d’Italie la saison dernière après 33 ans d’attente. De l’autre, le Real Madrid, qui a dû se "contenter" d’une Copa del Rey en 2023 après avoir réalisé le doublé Liga-Champions League en 2022.

Ces deux équipes de prestige se retrouvent ce mardi au Stade Diego Armando Maradona à l’occasion du match au sommet du Groupe C de la C1, qui devrait en toute logique voir ces deux équipes se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais attention à l’excès de confiance…

Même si leurs victoires se sont dessinées très tard dans la rencontre, Naples (1-2 à Braga) et le Real Madrid (1-0 à domicile face à l’Union Berlin) ont idéalement entamé leur parcours européen et se partagent actuellement la tête du Groupe C.

Battu 3-1 à l’Atlético Madrid dans la foulée de cette première sortie européenne cette saison, le Real a relevé la tête dans la foulée (2-0 contre Las Palmas, 0-3 à Girona) et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin en Italie.

Avec 8 victoires en 9 matches toutes compétitions confondues cette saison, les troupes de Carlo Ancelotti, emmenées par un Jude Bellingham à l’efficacité diabolique (7 buts), se déplaceront à Naples avec l’intention d’en ramener les trois points.

Mais leurs adversaires sont eux aussi en confiance, puisque les Napolitains restent sur trois victoires consécutives. Et ils ont planté quatre buts lors de leurs deux dernières sorties sur la scène nationale (4-1 contre Udinese, 0-4 à Lecce). "L’affaire" Victor Osimhen (5 buts en Serie A) ne semble pas avoir eu d’impact sur l’efficacité des hommes de Rudi Garcia.