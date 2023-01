Mondial de Hockey : malmenés par les Pays-Bas, les Red Lions se qualifient pour la finale au bout du suspense !

Quel match ! Malmenés pendant une belle partie de la rencontre par les Pays-Bas, les Red Lions sont revenus au mental pour arracher les shoot-outs. Séance fatidique lors de laquelle l’inusable Vincent Vanash s’est encore montré impérial, s’interposant devant trois tireurs néerlandais pour offrir une place en finale à ses couleurs.

Mais que ce fut dur pour les Belges, on l'a dit, qui se sont heurtés à des Bataves beaucoup plus hargneux dans les duels et qui ont su maximiser leurs PC pour mener à deux reprises grâce à des buts de l'intenable Jip Janssen, auteur de ses 6e et 7e roses du tournoi.

Heureusement, à chaque fois, les Lions ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir, d'abord grâce à un sleep de Tom Boon (7e but du tournoi également) sur PC, puis grâce à un but de Nicolas De Kerpel, monté au jeu pour la 1e fois quelques secondes plus tôt.

Les Belges affronteront désormais l'Allemagne en finale pour un remake du match de phase de poules. Il y a 10 jours, les deux équipes s'étaient quittées dos à dos (2-2). Ici pas de partage possible puisqu'à la fin... il n'en restera qu'un. Espérons que ce soient les Lions, pour écrire une page supplémentaire de leur fantastique histoire.

La finale entre la Belgique et l'Allemagne est à suivre dimanche à 14h30 sur VooSport.