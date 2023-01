Manchester United renverse City dans le dernier quart d’heure et s’offre le derby de Manchester

Manchester United a surpris Manchester City dans un derby de Manchester à deux visages. Après une première mi-temps fermée, les deux équipes ont eu des occasions de l’emporter en deuxième période et United s’est montré le plus efficace (2-1). Il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir les Cityzens prendre l’avantage sur une tête de Grealish sur un centre de De Bruyne. United a égalisé par Fernandes sur une action litigieuse où Rashford, hors-jeu, semblait interférer sur la phase sans toutefois toucher le ballon. Rashford a ensuite donné l’avantage aux Red Devils sur un assist du jeune Garnacho.

En première mi-temps, la forteresse des Red Devils a bien tenu le choc, ne laissant qu’une petite frappe contrée à Haaland. Les hommes de Ten Haag se sont même montrés les plus dangereux, notamment par Fernandes et par Rashford à deux reprises.

L’attaquant anglais a failli ouvrir la marque à la 34e minute sur une sortie approximative d’Ederson mais il s’est trop écarté du but en éliminant le portier brésilien et Akanji a eu le temps de se replacer sur la ligne pour repousser l’envoi du numéro 10.

Au retour des vestiaires, City est plus incisif et pose plus de problème à United, même si De Gea a peu de travail.

Les Cityzens trouvent finalement la faille à l’heure de jeu. Mahrez trouve De Bruyne dans le rectangle. Le Diable Rouge efface Casimero avant d’envoyer un petit ballon piqué vers le deuxième poteau que Grealish vient propulser de la tête au fond des filets.

Alors qu’on pense City lancé vers la victoire, United réagit et égalise sur une action qui fera sans doute polémique. Rashford est lancé dans le dos de la défense des Skyblues. L’attaquant est hors-jeu mais ne touche pas le ballon et s’efface au profit de Fernandes qui frappe en un temps et trompe Ederson pour rétablir l’égalité.

United renverse ensuite complètement la rencontre à la 82e. Garnacho centre à ras de sol au petit rectangle. Rashford se jette et en tacle envoie le ballon entre les jambes d’Ederson pour donner l’avantage à United.

City pousse mais United tient le choc et remporte le derby de Manchester. Les Cityzens restent deuxièmes à cinq unités d’Arsenal mais ne comptent plus qu’un petit point d’avance sur United.