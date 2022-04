Manchester United et Chelsea se quittent dos-à-dos, Cristiano Ronaldo buteur, Lukaku joue 20 minutes

Après des défaites face à Liverpool et Arsenal, Manchester United accueille ce jeudi soir Chelsea à Old Trafford en match avancé de la 37e journée de Premier League. Initialement prévu le 15 mai, le match a été avancé en raison de la qualification de Chelsea pour la finale de la FA Cup qui se déroulera le 14 mai face à Liverpool. But de Marcos Alonso, égalisation de Cristiano Ronaldo : Mancuniens et Blues ont partagé au terme de cette partie (1-1).