Direct commenté : Manchester City – Manchester United, 4-1, Antony redonne vie aux Red Devils

Manchester City, deuxième de Premier League (17 points) reçoit Manchester United (12 points) de Cristiano Ronaldo à l’Etihad Stadium ce dimanche. Une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 15 heures.

Un derby qui risque d’être explosif. Manchester City doit s’imposer pour continuer sa course vers le titre alors que le nouveau Manchester United made in Eric Ten Hag rêve de titres et du top 4 cette saison. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont gagné leur dernier match sur un gros score (0-3) contre Wolverhampton. Le milieu de terrain belge avait d’ailleurs délivré deux passes décisives. Du côté des Red Devils, on est sur une série de quatre victoires en championnat, avec notamment un succès contre l’actuel leader de la Premier League Arsenal (3-1).

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 6 mars 2022 et les Skyblues n’avaient fait qu’une bouchée de leurs adversaires (4-1) avec deux buts et 1 passe décisive de De Bruyne.