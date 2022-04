Direct commenté - Manchester City-Liverpool : Jota répond à une frappe de De Bruyne, 1-1

Choc des titans à l’Etihad Stadium où Manchester City, leader de Premier League, reçoit Liverpool son dauphin. Un petit point sépare les deux formations. Si vainqueur il y a, il prendra un ascendant moral sur son adversaire à 8 journées de la fin du championnat.

Liverpool reste sur une impressionnante série de dix victoires de suite en championnat. Si les Reds parviennent à enchaîner un onzième succès, ils prendraient la tête du classement au détriment des Citizens qui mènent les débats depuis la 15ème journée. Mais lors de leurs cinq derniers matchs, les hommes de Pep Guardiola ont perdu des plumes (partage 0-0 contre Crystal Palace et défaite 2-3 contre Tottenham).

Toujours en lice en Ligue des Champions, les deux formations ont bien préparé ce choc en remportant chacune leur quart de finale. Les Mancuniens se sont montrés patients et ont finalement pu compter sur Kévin De Bruyne pour battre l’Atletico Madrid (1-0) et prendre un léger avantage avant le match retour prévu mercredi au Wanda Metropolitano. Les Reds ont eux facilement battu Benfica 1-3 et ont déjà un pied dans le dernier carré.

Liverpool voudra s’appuyer sur son duo Sadio Mané-Mohamed Salah pour s’imposer à l’Etihad. Chose qu’il n’est plus parvenu à faire depuis le 10 avril 2018 soit 4 ans jours pour jours. Une chose est sûre la lutte pour le titre s’annonce intense et palpitante.