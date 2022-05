Direct commenté - Liverpool - Real Madrid : 0-0, Courtois titulaire, Hazard sur le banc

D’un côté, les Reds, vainqueurs des deux Coupes anglaises cette saison, restent sur leur faim après avoir échoué à un petit point seulement derrière Man City en Premier League. Sans Divock Origi (grand protagoniste du sacre en 2019), l’effectif de Jürgen Klopp est au complet et veut aller chercher la 7e Ligue des Champions de leur histoire.

De l’autre, le spécialiste de la compétition. Le Real Madrid, champion d’Espagne, veut assouvir encore un peu plus sa soif de trophée. "A por la 14", le club madrilène martèle le slogan depuis plusieurs semaines. La Casa Blanca est remontée à bloc et il y a de quoi. Le parcours incroyable des Madrilènes pour arriver jusqu’en finale, avec un Karim Benzema en extase, a semblé parfois relever du miracle. Par ailleurs, Eden Hazard (qui semble en forme depuis son opération à la cheville) et Thibaut Courtois pourraient ajouter pour la première fois à leur palmarès, la grandissime Champions League.