Alors que la bataille pour le titre en Arsenal et Manchester City cristallise toute l'attention en Angleterre, derrière, une équipe rôde en silence, prête à jouer les trouble-fêtes dans le sprint final : Manchester United.

Des Mancuniens, qui sont en pleine confiance et qui viennent de s'offrir son premier trophée depuis 2017, en Carabao Cup contre Newcastle. Galvanisés par le bon travail d'Erik ten Hag, les Red Devils comptent bien continuer à s'affirmer comme la 3e force en présence en Angleterre cette saison.

Attention cependant à l'excès de confiance et à leur adversaire du jour, Liverpool, qui retrouve (enfin) quelques couleurs après un interminable passage à vide. Relégués à des années-lumières de la tête de course et même coincés dans le ventre mou de Premier League pendant quelques semaines, les Reds n'ont plus perdu depuis quatre matches et sont donc remontés à la 6e place.

Malgré ce léger sursaut d'orgueil, le bilan global reste bien terne (39 points sur 72) et la situation de Jürgen Klopp à la tête du club semble toujours fragilisée. Il faudrait donc parvenir, dans le chef des Reds, à frapper un grand coup... face à un "gros."

Pourquoi pas le faire dès ce dimanche en s'offrant Manchester United ?