Nul sans saveur entre Liverpool et Chelsea qui stagnent, l'éclaircie Mudryk dans la grisaille

Cela faisait 52 ans que ce n'était plus arrivé, un match nul entre Liverpool à Anfield ! Mais les deux clubs, pas en très grande forme, ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but et doivent chacun se contenter d'un petit point. Ils possèdent donc tous deux 29 unités au classement et pointent en huitième et dixième position.

Chelsea, très occupé dans ce mercato hivernal, a cependant vu une éclaircie dans la grisaille londonienne : les premières minutes prometteuses de Mykhailo Mudryk. Son touché de balle, ses contrôles et sa percussion pourraient bien inspirer les Blues et combler le manque actuel.