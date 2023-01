Direct commenté Liverpool - Chelsea : 0-0, le but rapide d'Havertz annulé

Liverpool accueille Chelsea ce samedi après-midi pour le compte de la 21e journée de Premier League. Une rencontre absolument capitale pour les deux cadors d’Angleterre qui voient le top 4 s’éloigner progressivement.

Habituellement, un tel affrontement offre un parfum de course au titre ou, au moins, un parfum de rencontre au sommet. Ici, si l’affiche est évidemment très alléchante, elle n’oppose que le neuvième au dixième. À égalité de points (ndlr : Liverpool compte un match de moins), les deux formations comptent déjà dix unités de retard sur Newcastle, quatrième. S’ils veulent jouer la Ligue des champions la saison prochaine, il ne faut donc plus traîner alors que tout espoir de titre s’est envolé depuis bien longtemps.

De chaque côté du terrain, la situation est très compliquée. Les Reds restent sur deux défaites sévères alors qu’ils semblaient sur une dynamique plus positive. En face, Chelsea sort d’une victoire étriquée face à Crystal Palace (1-0) mais n’avait gagné aucun de ses trois matches de championnat précédents. La confiance n’y règne pas non plus alors que Graham Potter est menacé.

Cette rencontre sera donc à scruter de près entre deux rivaux directs pour un des précieux sésames pour la reine des compétitions. Une défaite signifierait presque un adieu à ce rêve, ce qui serait un énorme échec pour l’équipe concernée, surtout si tôt dans la saison.

Le match est à suivre en direct commenté sur notre site dès 13h30.