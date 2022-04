Direct commenté : Liverpool - Benfica, Gonçalo Ramos égalise (1-1)

Ce mercredi soir, à 21H00, suite et fin des quarts de finale retour de Champions League. Le Manchester City de Kevin De Bruyne se déplace à l'Atletico Madrid de Yannick Carrasco tandis que Liverpool, le club de Divock Origi, accueille Benfica, la formation de Jan Vertonghen.

Les visités, redoutables à domicile, entament la partie avec une avance confortable acquise à l'aller : 1-3 grâce à des réalisations signées Ibrahima Konaté, Sadio Mané et Luis Diaz. Le but planté par la pépite Darwin Nunez résonnant comme le but de l'espoir pour l'équipe portugaise.

Suivez la partie en direct commenté sur RTBF.be/sport à partir de 21H00.