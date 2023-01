Direct commenté Union-La Gantoise : 0-0, Vanzeir forfait

Dernier quart de finale de la Coupe de Belgique : l’Union Saint-Gilloise accueille La Gantoise avec une place dans le dernier carré de la compétition comme enjeu.

Victorieuse de ses cinq derniers matches dont le derby bruxellois ce dimanche, l’Union s’est offert sa place en quarts de finale en éliminant successivement Cappellen (1-7) et Ostende (2-1). À la recherche d’un titre en Coupe depuis ses deux victoires en 1913 et 1914, l’Union sait bien qu’elle possède une occasion unique.

En face, La Gantoise n’a pas remporté la moindre victoire depuis la trêve due à la Coupe du monde, hormis celle en huitièmes de finale de la Coupe face au Cercle à l’issue des prolongations. Cinquièmes en Pro League, les Buffalos ont bien conscience que cet affrontement leur offre une occasion en or de se relancer et de continuer à croire à un titre, un an après avoir déjà remporté la compétition.

En championnat, l’Union s’était imposée 2-0 au mois d’octobre face aux Gantois, grâce à des buts de Lazare et Vanzeir. La rencontre sera à suivre en direct commenté sur notre site dès le coup d’envoi à 20h45.