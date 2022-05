L’Inter Milan remporte la Coupe d’Italie (4-2) après des prolongations sous tensions

Justement, au retour des vestiaires, les Turinois vont continuer à pousser au même rythme sauf que le résultat sera différent. À la 50ème minute, Alex Sandro envoie une frappe qui est déviée par Morata dans le goal adverse (1-1). Deux minutes plus tard, sur une contre-attaque rondement menée, Dusan Vlahovic crucifie Handanovic pour donner l’avantage (2-1). La Juventus pense alors être sur la lancée pour s’offrir une nouvelle Coupe d’Italie.

C’était sans compter la mentalité de combattants des Nerazzurri. L’Inter Milan essaye de frapper au but avec Matteo Darmian et Federico Dimarco mais en vain. Jusqu’à cet accrochage sur Lautaro Martinez dans le petit rectangle qui offre une occasion en or. Hakan Calhanoglu en profite pour égaliser et nettoyer la lucarne du gardien (2-2). Les deux équipes essayeront de faire la différence en fin de match, toutefois sans y arriver. Il reste alors 30 minutes pour se départager