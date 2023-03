Direct commenté - Italie-Angleterre : 0-0, la surprise Mateo Retegui titulaire

Les Italiens veulent gagner pour rendre hommage à Gianluca Vialli, a déclaré le sélectionneur Roberto Mancini. L’ex partenaire du coach de l’Italie est décédé début janvier à 58 ans, des suites d’un cancer du pancréas.

Pour ce premier match disputé par la Nazionale depuis la disparition de Gianluca Vialli, qui était le chef de délégation des Azzurri depuis novembre 2019, les joueurs porteront un maillot spécial, sur lequel sera inscrit (à l’intérieur) un message souvenir dédié à l’ex-attaquant.

L’Italie, non qualifiée pour le Mondial-2022 au Qatar, rencontrera ensuite Malte dimanche prochain, l’adversaire a priori le plus faible du Groupe C où figurent aussi l’Ukraine et la Macédoine du Nord, l’équipe qui l’a privée de Qatar.