Direct commenté : Inter Milan - Juventus, 0-1, Kostic donne l'avantage aux Turinois

Voilà un match qui aurait pu être celui pour la deuxième place de Serie A derrière un Naples impressionnant de régularité cette saison. Il n'en sera finalement rien avec la pénalité de quinze points reçue par la Juventus fin du mois de janvier pour des fraudes comptables.

Sportivement parlant, la rencontre garde néanmoins un intérêt majeur. Si les Intéristes soufflent le chaud et le froid depuis quelques semaines en championnat, ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Rayon belge, Romelu Lukaku va mieux et a d'ailleurs inscrit trois buts sur le dernier mois. De leur côté, malgré une défaite à l'AS Roma, les joueurs de la Vieille Dame semblent avoir trouvé leur rythme en championnat. Actuellement septièmes, les Turinois seraient bien inspirés de gagner du côté de Milan au risque de ne jamais pouvoir résorber leur retard sur les premières places qualificatives pour l'Europe.

La rencontre sera à suivre en direct commenté dès 20h45.