Champions League : l’Inter s’impose face à l’AC Milan et retrouve la finale treize ans plus tard

Le premier finaliste de la Ligue des champions 2022-2023 est connu ! Fort de ses deux buts d’avance (0-2) acquis il y a une semaine à San Siro, l’Inter s’est qualifié pour la finale après s’être imposé sur le plus petit des scores face à l’AC Milan (1-0) au match retour, mardi soir.

C’est Romelu Lukaku, monté peu après l’heure de jeu (66'), qui a servi son "pote" Lautaro Martinez sur le seul but de la rencontre. Les Nerazzurri n’étaient plus parvenus à se hisser en finale depuis 2010, où ils avaient remporté leur troisième coupe aux grandes oreilles avec José Mourinho face au Bayern Munich de Daniel Van Buyten. Les Milanais affronteront le vainqueur du duel entre le Real Madrid et Manchester City.

Comme la semaine dernière, l’Inter met de l’intensité dès les premières secondes. Mais cette fois, il y a du répondant en face. Les Rossoneri ont retenu la leçon du match aller (2 buts encaissés en 11 minutes…) et se créent de belles opportunités. Inter et AC se rendent coup pour coup sans néanmoins parvenir à tromper la vigilance d’Onana et Maignan, bien rentrés dans leur match. En fin de première période, le deuxième cité réalise un énorme arrêt devant Dzeko pour maintenir le suspense.

Très attendus sur leur flanc gauche, Hernandez et Leao, de retour de blessure, déçoivent. Censé faire la différence, le génie portugais ne semble pas dans son assiette et se fait manger tout cru par un Dumfries en grande forme.

Les minutes défilent et c’est finalement l’Inter qui inscrit le but libérateur (1-0, 74') via Lautaro Martinez, servi par Lukaku, monté au jeu quelques minutes plus tôt.

Les entrées d’Origi et Saelemaekers dans la foulée n’y changeront rien. L’Inter et Romelu Lukaku filent en finale !