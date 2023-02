Direct commenté, Inter - AC Milan : 1-0, Lautaro buteur, un seul joueur belge en action

L'AC Milan arrive en piteux état au derby contre l'Inter pour le compte de la 21e journée de Serie A, deux semaines et demie après sa défaite 3-0 contre les Nerazzurri en Supercoupe d'Italie.

Le champion en titre reste sur six matches sans victoire et surtout trois déroutes spectaculaires, en Supercoupe puis contre la Lazio Rome (4-0) et Sassuolo (5-2) en championnat. Sans défense, le voilà, avant ce week-end, repoussé à la cinquième place (à égalité de points avec la Lazio, 3e, et l'Atalanta, 4e), à deux points de l'Inter, nouveau dauphin de Naples. L'entraîneur Stefano Pioli est sous forte pression, à moins de deux semaines de la réception de Tottenham en Champions League.

La question, côté belge, est de savoir combien de compatriotes prendront part à cette partie. Un candidat chez les intéristes (Romelu Lukaku), quatre dans l'autre camp (Charles De Ketelaere, Divock Origi, Alexis Saelemaekers et Aster Vranckx). Origi est le seul titulaire en tout cas.