Direct commenté - Giro, septième étape : Les baroudeurs à la fête dans la montagne ?

Après les sprinteurs mercredi et jeudi, ce sont les baroudeurs et les grimpeurs qui devraient être à la fête, ce vendredi, sur les routes de la septième étape du Tour d'Italie qui verra le peloton quitter Diamante pour rejoindre Potenza après 196 kilomètres de course. Une étape de montagne, la deuxième de ce Giro, à vivre en direct commenté dès le départ, qui sera donné à 11h55.

Jeudi, c'est le Français Arnaud Démare (Groupama FDJ) qui a remporté au sprint la sixième étape disputée entre Palmi et Scalea (Calabre). Il s'était déjà montré le plus véloce dans les rues de Messine mercredi. L'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek Segafredo) porte toujours le maillot rose.

Ce vendredi, les puncheurs et les grimpeurs retrouvent un terrain favorable : quatre ascensions sont répertoriées entre le littoral calabrais et la préfecture du Basilicate, l'ancienne Lucanie, où l'arrivée est jugée au sommet d'un petit mur (350 m à 8 %).

L'étape ne comporte aucune ascension légendaire du Giro malgré la notoriété locale du Monte Sirino, qui vit Laurent Jalabert endosser son premier maillot rose dans le Giro 1999, ainsi que de l'inédite Montagna Grande di Viggiano, la pente la plus sévère (6,6 km à 9,1 %). Mais elle affiche 4730 mètres de dénivelé positif, le troisième total le plus élevé des étapes de ce Tour d'Italie.