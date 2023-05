Direct commenté - Giro, 20e étape : suivez le chrono décisif, les 1ers coureurs sur les pentes terribles du Monte Lussari (direct commenté audio à 16h30)

Oubliez (presque) tout ce qui s’est passé sur ce Giro 2023 jusqu’à maintenant, c’est aujourd’hui que le classement final prendra ses allures finales. Au programme, un contre-la-montre individuel au tracé particulier. En effet, après une dizaine de kilomètres de plaine, les coureurs feront face au Monte Lussari et son impressionnante pente (7,8km à 11,2% dont des pics à 22%).

Exit donc les spécialistes de l’effort solitaire et place aux meilleurs grimpeurs du peloton sur cette étape. Des adeptes de dénivelé qui devraient probablement se retrouver parmi les premières positions du classement général également. De quoi envisager certains changements dans les positions la veille de la dernière étape de ce Giro.

Regroupés en moins d'une minute, Joao Almeida (+0:59), Primoz Roglic (+0:26) et Geraint Thomas s'élanceront peu après 17h et boucleront leur effort un peu avant 18h. On saura alors qui sera le vainqueur final de ce Tour d'Italie qui se terminera dimanche par une étape complètement plate dans les rues de Rome.