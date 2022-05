Direct commenté - Giro 2022 : une 19e étape pour les barroudeurs ? 5 hommes à l'avant

Ce jeudi, Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) a surpris le peloton pour remporter la 18e étape du Tour d’Italie. Le Belge s’est imposé au sprint devant les autres échappés du jour : l’Italien Edoardo Affini (Jumbo-Visma), le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education Easy-Post) et un autre italien Davide Gabburo (Bardiani-CSF).

Au classement général, les positions sont restées inchangées avec le même avantage très étroit (3 secondes) pour Carapaz sur l’Australien Jay Hindley. Seule nouveauté, l’abandon avant le départ de Joao Almeida, qui occupait la 4e place. Le Portugais, en proie à un mal de gorge, a été ensuite contrôlé positif au Covid-19 selon son équipe UAE.

Vendredi, la course revient en montagne dans la 19e étape longue de 178 kilomètres entre Marano Lagunare et le sanctuaire de Castelmonte. Le parcours fait une incursion de 35 kilomètres en Slovénie et grimpe le Monte Kolovrat, théâtre d’une bataille meurtrière et perdue par les Italiens en 1917 lors de la Première guerre mondiale.

L’ascension, très pentue (10,3 km à 9,2%) mène près de la frontière et précède une longue descente dans la plaine du Frioul avant la montée finale au-dessus de Cividale (7,1 km à 7,8%).

Cette 19e étape est à suivre en direct commenté dès 12 heures 10.